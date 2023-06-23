Гибель пассажиров "Титана" подтверждена: обнаружена расколотая барокамера

Официально Береговой охраной США подтверждено, что барокамера коммерческой субмарины "Титан", осуществлявшей исследование обломков знаменитого пассажирского лайнера "Титаник", была обнаружена расколотой на большой глубине, что свидетельствует о гибели экипажа и пассажиров.
Контр-адмирал береговой охраны США Джон Маугер заявил об этом на специальном пресс-брифинге в четверг.
Контр-адмирал береговой охраны США Джон Маугер заявил об этом на специальном пресс-брифинге в четверг.
По его словам, после этого ROV обнаружил дополнительные обломки, которые принадлежат субмарине "Титан".
От имени Береговой охраны США и всего Объединенного командования он также выразил соболезнования семьям погибших.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии