Гибель пассажиров "Титана" подтверждена: обнаружена расколотая барокамера

10:10 23 июня Киев, Украина





Контр-адмирал береговой охраны США Джон Маугер заявил об этом на специальном пресс-брифинге в четверг. Официально Береговой охраной США подтверждено, что барокамера коммерческой субмарины "Титан", осуществлявшей исследование обломков знаменитого пассажирского лайнера "Титаник", была обнаружена расколотой на большой глубине, что свидетельствует о гибели экипажа и пассажиров.Контр-адмирал береговой охраны США Джон Маугер заявил об этом на специальном пресс-брифинге в четверг.

"Утром сегодня дистанционно управляемый аппарат (ROV), работающий с судна "Horizon Arctic", обнаружил хвостовой конус подводного аппарата "Титан" примерно на глубине 1600 футов (около 490 метров) от носовой части "Титаника" на дне океана", - сообщил представитель Береговой охраны США.



По его словам, после этого ROV обнаружил дополнительные обломки, которые принадлежат субмарине "Титан".

"После консультации с экспертами из Объединенного командования было определено, что эти обломки соответствуют катастрофическому разрушению барокамеры. Мы немедленно проинформировали семьи погибших", - отметил Маугер.

От имени Береговой охраны США и всего Объединенного командования он также выразил соболезнования семьям погибших.