Гибель мигрантов у берегов Ливии: более 50 утонувших

06:29 27 июля Киев, Украина

У побережья Ливии затонуло очередное судно с мигрантами из Африки, погибшими считаются минимум 57 человек, в их чило входят женщины и дети.

Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 26 июля.



Пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафи Мсехли заявил, что в результате инцидента в районе города Хомс погибли более 57 человек. По словам уцелевших, среди утонувших было по меньшей мере 20 женщин и двое детей.



На данный момент Ливия, несмотря на свою нестабильную политическую ситуацию, остается одним из временных пунктов в маршруте для мигрантов из Африки, следующих в ЕС.



Стоит отметить, что в 2021 году количество нелегальных пересечений границ ЕС удвоилось. Через Западное Средиземноморье в Европу направляются в основном алжирцы и марокканцы, а сирийцы и турки едут через Восточное Средиземноморье.