Германия заявила, что больше не зависима от российских энергоносителей

09:25 19 января Киев, Украина

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что после начала вторжения россии в Украину его стране удалось диверсифицировать поставки энергоносителей и избавиться от зависимости от россии.



Об этом он рассказал в интервью BBC.



По словам чиновника, благодаря диверсификации энергетической инфраструктуры Германия возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию оставшихся в стране трех АЭС.

"Да, конечно, Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из россии, а от мировых рынков", - сказал он.

Кроме того, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Линднер отметил, что Германия создала дополнительные хранилища для импортируемого из Норвегии, США и других стран природного газа. В частности, правительству удалось построить терминал для сжиженного природного газа за рекордные восемь месяцев, подчеркнул чиновник.