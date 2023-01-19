Германия заявила, что больше не зависима от российских энергоносителей

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что после начала вторжения россии в Украину его стране удалось диверсифицировать поставки энергоносителей и избавиться от зависимости от россии.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
По словам чиновника, благодаря диверсификации энергетической инфраструктуры Германия возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию оставшихся в стране трех АЭС.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
По словам чиновника, благодаря диверсификации энергетической инфраструктуры Германия возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию оставшихся в стране трех АЭС.
Кроме того, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Линднер отметил, что Германия создала дополнительные хранилища для импортируемого из Норвегии, США и других стран природного газа. В частности, правительству удалось построить терминал для сжиженного природного газа за рекордные восемь месяцев, подчеркнул чиновник.
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