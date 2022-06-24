Германия задумалась о национализации части "Северного потока-2"

13:52 24 июня Киев, Украина

Берлин рассматривает возможность изолировать участок трубопровода "СП-2", проходящий по территории страны, и с его помощью газифицировать южные регионы.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в Министерстве финансов Германии.

По их данным, речь идет о том, чтобы изолировать эту часть трубопровода от остальной и подключить ее к мобильному терминалу СПГ. Минэкономики Германии считает эту инфраструктуру идеальной и задумалось о том, чтобы с ее помощью транспортировать газ в южную часть страны.



Однако существует ряд рисков, отмечает Spiegel. Технически такой план осуществим, но это может привести к серьезным экологическим проблемам, опасаются эксперты. «Северный поток — 2» проходит по территории, природа которой охраняется в соответствии с особенно строгими правилами, указывает издание. Любое изменение трубопровода потребует новой процедуры разработки плана, в том числе придется проводить проверку влияния проекта на окружающую среду.



Сложности вызывают и права собственности из-за процесса банкротства и назначения временного управляющего, указывает издание. В марте сообщалось, что оператор газопровода, Nord Stream 2 AG, подал иск о банкротстве из-за санкций США, однако позже компания заявила, что не может подтвердить начало этой процедуры. В мае суд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства Nord Stream 2 AG до 10 сентября, предоставив компании временный мораторий на выплаты кредиторам. Временным управляющим была назначена Transliq AG.



При этом Германия опасается и ответных действий со стороны москвы, в частности национализации немецких компаний в россии, пишет Spiegel. «Газпром» рассчитывает возобновить работу трубопровода через два или три года, отмечает издание. К тому же «Северный поток — 2» до сих пор обслуживают, чтобы он оставался пригодным в краткосрочной перспективе. По словам источников издания, власти Германии рассматривают также вариант строительства параллельной «Северному потоку — 2» трубы.





Кремль отказался комментировать вероятность национализации немецкой части «Северного потока — 2», пока нет никаких конкретных действий со стороны Германии.