Германия выделит кредит Украине 150 млн евро

22:17 17 мая Киев, Украина

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW.

Как сообщает Правительственный портал, кредит предоставляется сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет от даты заключения сделки.



По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля этого года составила уже более 5 млрд долларов.