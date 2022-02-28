Германия выделит 100 миллиардов евро на усиление своих вооруженных сил

11:05 28 Февраль Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что Германия выделяет 100 миллиардов евро в специальный фонд для своих вооруженных сил, увеличив расходы на оборону выше 2 процентов ВВП.

«Очевидно, что нам нужно значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы защитить нашу свободу и нашу демократию», — заявил Шольц на специальном заседании Бундестага в Берлине.



Этот шаг имеет важное значение для Германии, которая подверглась критике со стороны Соединенных Штатов и других союзников по НАТО за то, что она недостаточно инвестирует в свой оборонный бюджет.



Заявление Шольца, сделанное во время специальной сессии Бундестага Германии, стало последним в серии крупных изменений в политике Германии в области обороны и безопасности.



В субботу вечером правительство Германии объявило, что отправит оружие и другие предметы снабжения непосредственно в Украину.