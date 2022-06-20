Германия впервые конфисковала недвижимость на основании санкций против россии

17:23 20 июня Киев, Украина

Прокуратура Мюнхена и Федеральное управление криминальной полиции Германии, конфисковала недвижимость депутата госдумы рф и его супруги, проживающей в Мюнхене

Это первый случай в Германии, когда из-за санкций были «заморожены» не только активы, но и фактически конфискована недвижимость.

Речь идет о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете «для перевода арендной платы», сообщает телеканал n-tv.



Имя владельцев недвижимости не разглашается. Власти Баварии проводят расследование в отношении пары, поскольку они нарушили европейские санкции. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до 5 лет. Подозреваемого депутата ждут в Германии — он может приехать и заявить о своей невиновности, либо обжаловать включение в санкционный список ЕС.



Квартиры конфисковали, а не «заморозили», поскольку владелец получал арендную плату, то есть прибыль. В настоящее время специально созданная правительством ФРГ рабочая группа по реализации санкций Евросоюза проверяет всю информацию об активах россиян в стране.



По данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны.