Германия впервые конфисковала недвижимость на основании санкций против россии

Прокуратура Мюнхена и Федеральное управление криминальной полиции Германии, конфисковала недвижимость депутата госдумы рф и его супруги, проживающей в Мюнхене
Это первый случай в Германии, когда из-за санкций были «заморожены» не только активы, но и фактически конфискована недвижимость.
Речь идет о трех квартирах в столице Баварии и банковском счете «для перевода арендной платы», сообщает телеканал n-tv.
Имя владельцев недвижимости не разглашается. Власти Баварии проводят расследование в отношении пары, поскольку они нарушили европейские санкции. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до 5 лет. Подозреваемого депутата ждут в Германии — он может приехать и заявить о своей невиновности, либо обжаловать включение в санкционный список ЕС.
Квартиры конфисковали, а не «заморозили», поскольку владелец получал арендную плату, то есть прибыль. В настоящее время специально созданная правительством ФРГ рабочая группа по реализации санкций Евросоюза проверяет всю информацию об активах россиян в стране.
По данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны.
Имя владельцев недвижимости не разглашается. Власти Баварии проводят расследование в отношении пары, поскольку они нарушили европейские санкции. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех месяцев до 5 лет. Подозреваемого депутата ждут в Германии — он может приехать и заявить о своей невиновности, либо обжаловать включение в санкционный список ЕС.
Квартиры конфисковали, а не «заморозили», поскольку владелец получал арендную плату, то есть прибыль. В настоящее время специально созданная правительством ФРГ рабочая группа по реализации санкций Евросоюза проверяет всю информацию об активах россиян в стране.
По данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. По оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов страны.
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