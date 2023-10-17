Германия возобновляет контроль на границах со странами ЕС и Швейцарией

07:38 17 октября Киев, Украина

Правительство Германии вводит временный пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Об этом сообщает Welt.



Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что проинформировала Европейскую комиссию о решении немецкого правительства.

"Решение действует в течение десяти дней, начиная с 16 октября 2023 года, и может быть продлено на общий срок до двух месяцев", - говорится в материале.

В то же время, пишут журналисты, контроль на сухопутной границе с Австрией снова продлят на шесть месяцев.



В МВД объяснили, что полиция Германии теперь сможет применять те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые давно использует на границе с Австрией.



Welt подчеркивает, что за последние несколько недель было значительно увеличено количество обысков по всей приграничной зоне и проведено патрулирование с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории.

"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная смерть семи человек, незаконно переправленных через немецко-австрийскую границу, повергла нас в шок. Германия нуждается в эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты", – подчеркнула Фезер.

По данным министерства внутренних дел, по состоянию на начало октября полиция ФРГ обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, а в 2022 году их было около 92 000.