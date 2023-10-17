Германия возобновляет контроль на границах со странами ЕС и Швейцарией

Правительство Германии вводит временный пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.
Об этом сообщает Welt.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что проинформировала Европейскую комиссию о решении немецкого правительства.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер рассказала, что проинформировала Европейскую комиссию о решении немецкого правительства.
В то же время, пишут журналисты, контроль на сухопутной границе с Австрией снова продлят на шесть месяцев.
В МВД объяснили, что полиция Германии теперь сможет применять те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые давно использует на границе с Австрией.
Welt подчеркивает, что за последние несколько недель было значительно увеличено количество обысков по всей приграничной зоне и проведено патрулирование с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории.
В МВД объяснили, что полиция Германии теперь сможет применять те же ресурсы на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, которые давно использует на границе с Австрией.
Welt подчеркивает, что за последние несколько недель было значительно увеличено количество обысков по всей приграничной зоне и проведено патрулирование с пограничной полицией Польши и Чехии на их территории.
По данным министерства внутренних дел, по состоянию на начало октября полиция ФРГ обнаружила около 98 000 несанкционированных въездов в Германию в 2023 году, а в 2022 году их было около 92 000.
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