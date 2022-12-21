Германия ведет переговоры с Казахстаном о замене российской нефти

10:59 21 декабря Киев, Украина

Германия отвергла заявление российской пропаганды о том, что у немцев есть план покупать российскую нефть в начале следующего года.

Сейчас правительство страны ведет переговоры с Казахстаном о возможных поставках. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее гендиректор «Транснефти» Николай Токарев в эфире «россии 24» заявлял, что Германия якобы прислала запрос на поставки нефти на первый квартал 2023 года.

«Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании в новом году не будут заказывать российскую сырую нефть для нефтеперерабатывающих заводов в Лойне и Шведте», — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики Германии.

По ее словам, нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в немецком Шведте, недалеко от польской границы, по состоянию на январь имеет «зарезервированные мощности для казахстанской нефти».

Казахстан уже готовится начать поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». По информации пресс-службы «КазМунайГаза», глава компании Магзум Мирзагалиев провел переговоры с парламентским статс-секретарём Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером. Обсуждались поставки сырья на НПЗ в Шведте. К нему подведен нефтепровод «Дружба».