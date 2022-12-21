Германия ведет переговоры с Казахстаном о замене российской нефти

Германия отвергла заявление российской пропаганды о том, что у немцев есть план покупать российскую нефть в начале следующего года.
Сейчас правительство страны ведет переговоры с Казахстаном о возможных поставках. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее гендиректор «Транснефти» Николай Токарев в эфире «россии 24» заявлял, что Германия якобы прислала запрос на поставки нефти на первый квартал 2023 года.
По ее словам, нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в немецком Шведте, недалеко от польской границы, по состоянию на январь имеет «зарезервированные мощности для казахстанской нефти».
Казахстан уже готовится начать поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». По информации пресс-службы «КазМунайГаза», глава компании Магзум Мирзагалиев провел переговоры с парламентским статс-секретарём Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером. Обсуждались поставки сырья на НПЗ в Шведте. К нему подведен нефтепровод «Дружба».
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