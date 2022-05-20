Германия создаст "зерновой мост" для Украины

Ведомство министра транспорта Германии работает над тем, чтобы экспорт Украины возобновился в другие страны.
Об этом заявил министр транспорта Германии на Международном транспортном форуме, который проходит 18-20 мая в Лейпциге.
Также он напомнил, что Международный транспортный форум был основан в 1953 году для того, чтобы отстроить транспортные сети после Второй мировой войны.
Виссинг отметил, что Путин вернул войну в Европу, потому другие государства решительно готовы помогать Украине.
Виссинг отметил, что Путин вернул войну в Европу, потому другие государства решительно готовы помогать Украине.
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