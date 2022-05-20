Германия создаст "зерновой мост" для Украины

18:07 20 мая Киев, Украина

Ведомство министра транспорта Германии работает над тем, чтобы экспорт Украины возобновился в другие страны.

Об этом заявил министр транспорта Германии на Международном транспортном форуме, который проходит 18-20 мая в Лейпциге.

"Мы наладили железнодорожный мост для доставки в Украину гуманитарных грузов. И сейчас работаем над созданием "зернового моста", - сказал Виссинг.

Также он напомнил, что Международный транспортный форум был основан в 1953 году для того, чтобы отстроить транспортные сети после Второй мировой войны.



Виссинг отметил, что Путин вернул войну в Европу, потому другие государства решительно готовы помогать Украине.