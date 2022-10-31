Германия сообщила о росте активности иностранных разведок

Немецкая контрразведка фиксирует рост активности иностранных разведок, которая включает попытки слежки с использованием дронов за объектами бундесвера, в том числе площадками, где украинских военных обучают пользованию западным оружием.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По ее словам, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до 24 февраля, когда началось вторжение рф в Украину, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особо важное значение.
Инциденты, связанные с попытками слежки за военными объектами ФРГ, в частности, были зафиксированы в федеральной земле Бавария на полигоне Вильдфлекен, расположенном рядом с землей Гессен. По данным министерства обороны страны, в ночь на 1 октября неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу этих земель.
По данным ведомства, в конце августа российские спецслужбы также пытались следить за тем, как украинские военные учатся в Германии обращаться с западными системами вооружений.
По данным ведомства, в конце августа российские спецслужбы также пытались следить за тем, как украинские военные учатся в Германии обращаться с западными системами вооружений.
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