Германия сообщила о росте активности иностранных разведок

13:57 31 октября Киев, Украина

Немецкая контрразведка фиксирует рост активности иностранных разведок, которая включает попытки слежки с использованием дронов за объектами бундесвера, в том числе площадками, где украинских военных обучают пользованию западным оружием.



Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Разведслужбы, руководствующиеся на государственном уровне, используют все имеющиеся у них средства, чтобы получить информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", — подчеркнула в интервью агентству dpa глава Службы военной контрразведки (MAD) Мартина Розенберг, возглавившая эта спецслужба в октябре 2020 года.

По ее словам, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до 24 февраля, когда началось вторжение рф в Украину, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особо важное значение.

"Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила Розенберг.