Германия солидарна с Израилем

17:25 17 Май Киев, Украина

Состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого Меркель поддержала действия Израиля в секторе Газа.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер снова решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер-министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений", - сообщил он.

Зайберт также сообщил, что "правительство ФРГ будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм".