Германия солидарна с Израилем
17:25 17 Май Киев, Украина
Состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель
с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого Меркель поддержала действия Израиля в секторе Газа.
Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
"Канцлер снова решительно осудила продолжающиеся из сектора Газа ракетные атаки на Израиль и заверила премьер-министра в солидарности правительства ФРГ. Она подчеркнула право Израиля защищаться от нападений", -
сообщил он.
Зайберт также сообщил, что "правительство ФРГ будет и впредь решительно противодействовать акциям протеста в Германии, которые распространяют ненависть и антисемитизм".
"В свете того, что погибло много мирных жителей с обеих сторон, канцлер выразила надежду на скорейшее прекращение боевых действий", - добавил представитель Кабмина ФРГ.
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