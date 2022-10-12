Германия согласовала с чешской стороной схему поставки техники в Украину

Немецкий концерн Rhinemetall договорился с Чехией о поставках Украине чешской военной техники в обмен на новое оборудование в рамках программы "кругового обмена".
Об этом сообщила пресс-служба концерна во вторник, 11 октября.
Представители Чехии, Германии и Rhinemetall провели переговоры в Праге в начале сентября. Стороны сошлись на том, что чешская сторона получит боевые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo. В итоге Чехия обязуется передать Украине свою военную технику вместе с запчастями.
Первые поставки нового оборудования чешская сторона получит уже в декабре 2022 года, а весь процесс должен завершиться к концу 2023 года.
В настоящее время неизвестно, какие именно образцы вооружения Чехия передаст Украине. Однако речь может идти о технике советского образца.
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