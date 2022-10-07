Германия случайно выдала визу российскому шпиону

16:27 07 октября Киев, Украина

Вскоре после нападения россии на Украину правительство Германии выслало 40 подозреваемых в шпионаже в пользу россии. С тех пор агентов кремля туда не пускали, однако по случайности российский шпион чуть было не проник в страну.

Россиянин впервые подал заявку на получение визы в Москве в июле. Он также представил приглашение от Генерального консульства россии в Лейпциге. В ходе экспертизы немецкие спецслужбы, опираясь на данные немецкого Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и разведки еще одной европейской страны, которая прямо назвала гражданина россии шпионом, выразили возражения, и его заявление было отклонено.



Позже во время переговоров об аккредитации сотрудников посольства Германии в россии москва вновь подняла этот вопрос и потребовала положительного решения. В августе мужчина подал новое заявление. Во время второго собеседования на получение визы немецкое консульство не учло подозрений в шпионаже, поэтому россиянин получил необходимые документы.



Позже оказалось, что сотрудники консульства случайно проигнорировали предупреждения BfV. Ошибку признали, а визу аннулировали.



Как отмечает издание, этот случай может настроить западные спецслужбы критически по отношению к немецким властям, которые проигнорировали предупреждение другого европейского государства.



