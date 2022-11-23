Германия считала быстрое поражение Украины приемлемым сценарием войны - Джонсон

09:31 23 ноября Киев, Украина





Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Руководство Франции отрицало вероятность вторжения россии в Украину , а Германия считала, что Украине лучше сдаться в начале войны.Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN Portugal.

"Джонсон сказал партнерской сети CNN CNN Portugal, что отношение западных стран сильно отличалось до того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, выделив три ведущих страны ЕС в комментариях, которые вряд ли будут приветствоваться в европейских столицах", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что хотя Джонсон и подчеркнул, что страны ЕС позже сплотились вокруг Украины и теперь оказывают ей жесткую поддержку, в период до российского вторжения так было не всегда.

"Это было огромным шоком. Мы могли видеть, как накапливаются тактические группы российских батальонов, но разные страны имели очень разные точки зрения", - сказал британский политик.

По его словам, руководство Германии было склонно считать, что скорое военное поражение Украины было бы лучше длительного и кровавого конфликта.

"В какой-то момент немцы считали, что если россия вторгнется, это станет катастрофой, и будет лучше, если все закончится быстро, а Украина падет", — заявил Джонсон, сославшись на "разнообразные веские экономические причины" для такого подхода", - отметил британский экс-премьер.

Джонсон подчеркнул, что считал такой подход ошибочным.

"Я не мог этого поддержать, я думал, что это губительный взгляд . Но я могу понять, почему они думали и чувствовали именно так", - заметил он.

Кроме того, экс-премьер Великобритании добавил, что руководство Франции вообще считало вторжение россии в Украину маловероятным.

"Не сомневайтесь, что французы до последнего момента отрицали вероятность вторжения", - сказал Джонсон.

В марте начальнику французской военной разведки генералу Эрику Видо было приказано уйти со своего поста отчасти из-за того, что он «не смог предвидеть» вторжение россии в Украину.



Джонсон также подверг критике первоначальную реакцию Италии на угрозу российского вторжения. Джонсон сказал, что ее правительство - в то время возглавляемое Марио Драги - "на каком-то этапе просто заявило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем" ввиду их "огромной" зависимости от российских углеводородов.