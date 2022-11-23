Германия считала быстрое поражение Украины приемлемым сценарием войны - Джонсон

Руководство Франции отрицало вероятность вторжения россии в Украину, а Германия считала, что Украине лучше сдаться в начале войны.
Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN Portugal.
Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN Portugal.
Журналисты отмечают, что хотя Джонсон и подчеркнул, что страны ЕС позже сплотились вокруг Украины и теперь оказывают ей жесткую поддержку, в период до российского вторжения так было не всегда.
По его словам, руководство Германии было склонно считать, что скорое военное поражение Украины было бы лучше длительного и кровавого конфликта.
Джонсон подчеркнул, что считал такой подход ошибочным.
Кроме того, экс-премьер Великобритании добавил, что руководство Франции вообще считало вторжение россии в Украину маловероятным.
В марте начальнику французской военной разведки генералу Эрику Видо было приказано уйти со своего поста отчасти из-за того, что он «не смог предвидеть» вторжение россии в Украину.
Джонсон также подверг критике первоначальную реакцию Италии на угрозу российского вторжения. Джонсон сказал, что ее правительство - в то время возглавляемое Марио Драги - "на каком-то этапе просто заявило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем" ввиду их "огромной" зависимости от российских углеводородов.
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