Германия считает ядерную энергетику опасной и отвергает план ЕС

08:57 04 Январь Киев, Украина

3 января правительство Германии заявило, что считает ядерную энергетику опасной и возражает против предложений Европейского союза, которые позволили бы этой технологии оставаться частью планов блока по созданию благоприятного для климата будущего.



Германия собирается отключить оставшиеся три атомные электростанции в конце этого года и отказаться от угля к 2030 году. Берлин планирует в значительной степени полагаться на природный газ, пока он не будет заменен экологически чистыми источниками энергии.



Мы считаем ядерные технологии опасными '', - заявил журналистам в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт, отметив, что вопрос о том, что делать с радиоактивными отходами, которых хватит на тысячи поколений, остается нерешенным.



Хебестрайт добавил, что Германия категорически отвергает '' оценку атомной энергии ЕС, и неоднократно заявляла об этой позиции комиссии.

.

Экологи подвергли критике упор Германии на природный газ, который менее загрязняет окружающую среду, чем уголь, но при сжигании все же выделяет углекислый газ, являющийся основным парниковым газом.



Хебестрайт сказал, что цель правительства Германии - использовать природный газ только в качестве мостовой технологии '' и заменить его экологически чистыми альтернативами, такими как водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии, к 2045 году.