Германия: Россия и Китай используют свои вакцины для политического шантажа других стран

11:54 14 июля Киев, Украина

Россия и Китай манипулируют поставками своих вакцин в другие страны в политических и экономических целях.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



По его словам, руководство этих стран широко освещало свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, но при этом преследовали и другие цели.



«Мы отмечаем, в частности, в отношении Китая, что поставки вакцин также использовались для очень четких политических требований различных стран», — добавил Маас.



Он подчеркнул, что такое поведение Москвы и Пекина необходимо предотвращать. Для этого пострадавшим странам нужно предоставить альтернативу.



Маас уточнил, что, если вакцины предоставят как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.



В начале июля Франция призвала Евросоюз не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае. В Париже заявили, что число признанных вакцин должно быть ограничено теми, использование которых разрешило Европейское агентство лекарственных средств.



Такое заявление прозвучало после того, как в конце июня СМИ сообщили, что украинские дипломаты отозвали свою подпись под документом ООН, который призывал к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне, из-за угроз Китая остановить поставки вакцины от коронавируса CoronaVac.