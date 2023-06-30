Германия развернет в Литве ЗРК Patriot

Германия
собирается развернуть в столице Литвы Вильнюсе зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках подготовки к саммиту Североатлантического альянса, запланированному на июль.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.
"Бундесвер Германии размещает в Вильнюсе ЗРК большой дальности Patriot. Вместе с нашими союзниками Вооруженные силы Литвы поддерживают обеспечение безопасности, усиление охраны на суше, в территориальных водах и в воздухе до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе", -
говорится в Вильнюсе сообщении.
Как отмечают в ВС Литвы, система Patriot впервые будет выполнять боевые задания в Литве. Ее работу на месте обеспечит немецкий экипаж на основе коллективных решений.
При этом в Литве планируется развернуть и другие боевые средства в соответствии с планами, процедурами, коммуникационными и логистическими решениями, согласованными перед саммитом НАТО.
"В ходе саммита подразделения Вооруженных сил Литвы и союзников обеспечат дополнительные меры по защите воздушного пространства, охране критически важных объектов, маршрутов и чиновников, проверки безопасности жилья и транспорта, профилактические проверки взрывоопасных предметов в конкретных кварталах. Логистические возможности Вооруженных сил Литвы выполнение различных операций, а разные подразделения помогут в выполнении специальных задач", - отмечается в сообщении.
Вооруженные силы Литвы направили более 3000 военнослужащих, которые будут заниматься вопросами безопасности саммита НАТО в Вильнюсе. Отдельным вопросом, связанным с безопасностью саммита, станет оценка информационной среды.
"Вероятны враждебные информационные операции, кибератаки и распространение дезинформации, усиление потока мигрантов из беларуси, маневры военной техники и авиации на границах Литовской Республики, разжигание общественных беспорядков и паники путем распространения мистификации в социальных сетях", - пояснили в ВС Литвы.
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