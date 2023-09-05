Германия разместит военную бригаду в Литве

08:56 29 августа Киев, Украина





Информацию об этом озвучил глава генерального штаба обороны Германии Карстен Бреуэр, в интервью для литовской общественной телерадиовещательной компании LRT. В начале следующего года Германия начнет размещать свою военную бригаду в Литве.Информацию об этом озвучил глава генерального штаба обороны Германии Карстен Бреуэр, в интервью для литовской общественной телерадиовещательной компании LRT.

"До конца этого квартала у нас будет дорожная карта. Я убежден, что в начале 2024-го года мы перейдем в этап воплощения", - рассказал Бреуэр.

По словам генерала, эта стратегическая инициатива будет воплощена через "чрезвычайно амбициозную" дорожную карту, завершение которой планируется до конца текущего года.

"Наша совместная рабочая группа работает ради тесной координации между Литвой и Германией. Предстоит обсудить много сложных тем, впрочем, мы сможем придерживаться нашего графика", - подчеркнул генерал.

Бреуэр добавил, что окончательное решение на постоянной основе разместить в Литве немецкую военную бригаду было принято два месяца назад.