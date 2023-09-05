Германия разместит военную бригаду в Литве

В начале следующего года Германия начнет размещать свою военную бригаду в Литве.
Информацию об этом озвучил глава генерального штаба обороны Германии Карстен Бреуэр, в интервью для литовской общественной телерадиовещательной компании LRT.
Информацию об этом озвучил глава генерального штаба обороны Германии Карстен Бреуэр, в интервью для литовской общественной телерадиовещательной компании LRT.
По словам генерала, эта стратегическая инициатива будет воплощена через "чрезвычайно амбициозную" дорожную карту, завершение которой планируется до конца текущего года.
Бреуэр добавил, что окончательное решение на постоянной основе разместить в Литве немецкую военную бригаду было принято два месяца назад.
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