Германия разместит свою танковую бригаду в Литве

11:51 07 ноября Киев, Украина

Министерство обороны Германии приняло решение о постоянном размещении 42-й танковой бригады ее вооруженных сил в Литве и определило подразделения, которые будут участвовать в формировании этой бригады.



Эту информацию сообщает Минобороны Германии.



Для создания бригады в Литву будут переброшены 203-й бронетанковый батальон и 122-й бронепехотный батальон. В дополнение к командным и вспомогательным элементам, бригада будет состоять из трех боевых батальонов.



Решение о размещении бригады в Литве было принято министром обороны Борисом Писториусом после рекомендации генерального инспектора Бундесвера. Два сформированных батальона будут переведены в Литву после создания необходимой инфраструктуры.



Третий батальон сначала останется ротационной усиленной боевой группой, в которую войдут подразделения, размещенные в Германии и дополнительные силы от других стран, включая Нидерланды и Норвегию.