Германия разместит истребители в Румынии: поддержка НАТО в воздушном патрулировании

В конце ноября Германия разместит четыре истребителя Eurofighter в Румынии, чтобы поддержать миссию НАТО по воздушному патрулированию.
Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в сфере безопасности.
Согласно данным, первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе недалеко от Констанцы, отправятся в Румынию 9 ноября.
Немецкие военно-воздушные силы уже ранее оказывали поддержку миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии. Решение о дополнительной развертке истребителей Eurofighter пришло в контексте усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, вызванного полномасштабным вторжением рф на Украину в 2022 году.
Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в сфере безопасности.
Согласно данным, первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе недалеко от Констанцы, отправятся в Румынию 9 ноября.
Немецкие военно-воздушные силы уже ранее оказывали поддержку миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии. Решение о дополнительной развертке истребителей Eurofighter пришло в контексте усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, вызванного полномасштабным вторжением рф на Украину в 2022 году.
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