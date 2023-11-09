Германия разместит истребители в Румынии: поддержка НАТО в воздушном патрулировании

12:04 09 ноября Киев, Украина

В конце ноября Германия разместит четыре истребителя Eurofighter в Румынии, чтобы поддержать миссию НАТО по воздушному патрулированию.

Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в сфере безопасности.

Согласно данным, первые из 80 немецких военных, которые будут размещены на военной базе недалеко от Констанцы, отправятся в Румынию 9 ноября.

Немецкие военно-воздушные силы уже ранее оказывали поддержку миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии. Решение о дополнительной развертке истребителей Eurofighter пришло в контексте усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге, вызванного полномасштабным вторжением рф на Украину в 2022 году.