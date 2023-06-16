Германия провела обширную спецоперацию против сторонников ИГ

В Германии была проведена обширная спецоперация против сторонников террористической группировки Исламское государство (ИГ). Обыски были проведены в 12 федеральных землях Германии. Эту информацию сообщила газета Bild в среду, 31 мая.
Операция была направлена на якобы финансирование и поддержку террористической деятельности. Но на данный момент неизвестно, планировались ли конкретные теракты в Германии. Обыски прошли в нескольких районах земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, а также в Берлине.
Более тысячи сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и криминальной полиции земельных управлений приняли участие в этой операции. Обыски были проведены более чем на 100 объектах.
Семь подозреваемых были задержаны по данным прокуратуры ФРГ. Они якобы выступали в качестве посредников в финансировании ИГ. Собранные средства, в общей сложности не менее 65 тысяч евро, передавались членам террористической группировки в Сирии или посредникам. Большинство задержанных являются гражданами Германии.
Подозреваемые должны явиться перед следственным судьей в среду и четверг, который примет решение о возможном содержании их под стражей.
Операция была направлена на якобы финансирование и поддержку террористической деятельности. Но на данный момент неизвестно, планировались ли конкретные теракты в Германии. Обыски прошли в нескольких районах земли Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии, а также в Берлине.
Более тысячи сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ и криминальной полиции земельных управлений приняли участие в этой операции. Обыски были проведены более чем на 100 объектах.
Семь подозреваемых были задержаны по данным прокуратуры ФРГ. Они якобы выступали в качестве посредников в финансировании ИГ. Собранные средства, в общей сложности не менее 65 тысяч евро, передавались членам террористической группировки в Сирии или посредникам. Большинство задержанных являются гражданами Германии.
Подозреваемые должны явиться перед следственным судьей в среду и четверг, который примет решение о возможном содержании их под стражей.
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