Германия против антисемитизма: запрет на ХАМАС и "Самидун"

12:17 02 ноября Киев, Украина





Немецкое крыло организации "Самидун" - Samidun Deutschland, также известное как Hirak e.V.6, будет распущено, заявила Фезер в четверг, 2 ноября, в Берлине.



У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер принимает решительные меры в борьбе с терроризмом. Она объявляет о запрете на деятельность ХАМАС и поддерживающей палестинцев международной сети "Самидун", близкой к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП).Немецкое крыло организации "Самидун" - Samidun Deutschland, также известное как Hirak e.V.6, будет распущено, заявила Фезер в четверг, 2 ноября, в Берлине.У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности.

"Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", - подчеркнула она.

Фезер напомнила, что террористическая группировка ХАМАС имеет своей целью уничтожение Государства Израиль. "Самидун" как международная сеть под видом акций солидарности с заключенными в разных странах распространяет антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду, подчеркнула она.



По оценке Федерального ведомства по охране конституции, ХАМАС в Германии активным образом поддерживают около 450 человек, многие из которых имеют немецкое гражданство. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после нападения ХАМАС на Израиль и последовавших акций солидарности с палестинскими террористами в Германии сообщил о намерении запретить деятельность этой группировки в стране.



Радикальное исламистское движение ХАМАС, боевики которого осуществили 7 октября масштабную атаку на Израиль, признанно в Евросоюзе и США террористической группировкой. Члены "Самидун" организовывали в Германии акции в поддержку палестинцев и против Израиля, вызвавших резкую критику в Германии, и публиковали в соцсетях фотографии с данных мероприятий и посты в поддержку ХАМАС. В частности, широкую огласку получила акция "Самидун" 7 октября в Берлине, когда ее члены праздновали террористическое нападение ХАМАС на Израиль и раздавали прохожим сладости в районе Нойкельн.