Германия призывает НАТО уделить внимание киберзащите, взяв опыт Украины

13:02 10 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, подчеркнула важность киберзащиты для стран НАТО и отметила, что союзники должны поучиться у Украины. Она подчеркнула, что кибератаки представляют угрозу жизням, экономике и демократии.

"Кибератаки – это не игра. Они влияют на реальный мир, они угрожают жизни и экономике, представляют опасность для демократии и верховенства права", - сказала Бербок

Кибератаки сейчас стали хорошо налаженным делом для организованной преступности, направленной на похищение данных и вымогание денег.

"Бизнес, который иногда тесно переплетен с государственными актерами, как мы можем видеть в некоторых кризисах вокруг нас. Поэтому мы, как члены НАТО, должны держать киберзащиту в центре нашего внимания. Киберпространство стало нервной системой нашего общества", — сказала министерша.

Бербок подчеркнула, что если близкие партнеры Альянса уязвимы, то страны НАТО также уязвимы, и это стало понятно, когда россия в день начала полномасштабного вторжения в Украину атаковала сеть связи ViaSat.

"Это не только привело к информационному затемнению в части Украины. Эффект распространился на сети по всей Европе. Поставщики возобновляемой энергии временно потеряли связь с более чем 3000 ветровыми электростанциями по всей Германии. Как Альянс, мы можем достичь устойчивости через партнерство – помогая нашим близким партнерам защитить себя. Поддерживая Украину с ее киберзащитой, мы также защищаем себя", - сказала она.

Поэтому, по словам главы МИД, Германия предоставила Украине 10 тысяч наземных станций для спутниковой интернет-системы и вносит свой вклад в киберпотенциал Украины, обучая персонал.