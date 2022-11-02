Германия призвала власти Сербии выбрать ЕС или отношения с рф

08:06 02 ноября Киев, Украина

Власти Германии призвали лидера Сербии сделать окончательный выбор между перспективой вступления страны в Европейский союз и поддержанием партнерских отношений с агрессором.



Об этом во вторник, 1 ноября, пишет Welt.



Как отмечает издание со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, на фоне "развития геополитической обстановки" Сербия должна безотлагательно принять решение о том, каким она видит свое политическое будущее - в качестве участника ЕС либо партнера россии.



Издание пишет, что в ФРГ "удивлены и разочарованы" тем, что Сербия подписала соглашение с россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против рф.

"Если Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение связей с россией приведет к обратным последствиям", - сообщили изданию в правительственных кругах.

Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который до сих пор не ввел санкции против рф.