Германия призвала власти Сербии выбрать ЕС или отношения с рф

Власти Германии призвали лидера Сербии сделать окончательный выбор между перспективой вступления страны в Европейский союз и поддержанием партнерских отношений с агрессором.
Об этом во вторник, 1 ноября, пишет Welt.
Как отмечает издание со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, на фоне "развития геополитической обстановки" Сербия должна безотлагательно принять решение о том, каким она видит свое политическое будущее - в качестве участника ЕС либо партнера россии.
Издание пишет, что в ФРГ "удивлены и разочарованы" тем, что Сербия подписала соглашение с россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против рф.
Об этом во вторник, 1 ноября, пишет Welt.
Как отмечает издание со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, на фоне "развития геополитической обстановки" Сербия должна безотлагательно принять решение о том, каким она видит свое политическое будущее - в качестве участника ЕС либо партнера россии.
Издание пишет, что в ФРГ "удивлены и разочарованы" тем, что Сербия подписала соглашение с россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против рф.
Сербия остается единственным кандидатом на вступление в ЕС, который до сих пор не ввел санкции против рф.
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