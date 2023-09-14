Германия прекращает прием мигрантов из Италии - МВД

Министерство внутренних дел Германии объявило о приостановке своего участия в пакте добровольной солидарности, и не будет больше принимать мигрантов из Италии. Эту информацию передает DW.
Соглашение предполагало, что Германия примет на своей территории 3500 искателей убежища, которые впервые вошли в Европейский союз через Италию. Этот шаг должен был смягчить нагрузку на Италию, которая является одним из основных точек входа для мигрантов в ЕС.
До того, как Германия приостановила соглашение, она уже приняла на своей территории 1700 человек.
Причиной этой паузы в выполнении соглашения стало "высокое миграционное давление" на Германию, как заявили в немецком Министерстве внутренних дел.
Это давление было, по части, вызвано тем, что Италия отказывается принимать мигрантов из Германии в соответствии с так называемым Дублинским регламентом, установленным законодательством ЕС. Согласно этому регламенту, государство-член, в которое мигранты впервые въезжают, несет ответственность за рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища. Это означает, что тысячи мигрантов, переехавших из Италии в Германию, должны были быть возвращены в Италию.
Однако итальянское правительство не выполняло это соглашение с декабря 2022 года. По данным немецкого Министерства внутренних дел, в текущем году было рассмотрено всего лишь десять из 12 400 соответствующих запросов.
Соглашение предполагало, что Германия примет на своей территории 3500 искателей убежища, которые впервые вошли в Европейский союз через Италию. Этот шаг должен был смягчить нагрузку на Италию, которая является одним из основных точек входа для мигрантов в ЕС.
До того, как Германия приостановила соглашение, она уже приняла на своей территории 1700 человек.
Причиной этой паузы в выполнении соглашения стало "высокое миграционное давление" на Германию, как заявили в немецком Министерстве внутренних дел.
Это давление было, по части, вызвано тем, что Италия отказывается принимать мигрантов из Германии в соответствии с так называемым Дублинским регламентом, установленным законодательством ЕС. Согласно этому регламенту, государство-член, в которое мигранты впервые въезжают, несет ответственность за рассмотрение их заявлений о предоставлении убежища. Это означает, что тысячи мигрантов, переехавших из Италии в Германию, должны были быть возвращены в Италию.
Однако итальянское правительство не выполняло это соглашение с декабря 2022 года. По данным немецкого Министерства внутренних дел, в текущем году было рассмотрено всего лишь десять из 12 400 соответствующих запросов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии