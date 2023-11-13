Германия повышает социальные выплаты с 1 января следующего года

15:17 13 ноября Киев, Украина

В следующем году в Германии размер социальных выплат увеличится на 12%, согласно информации, опубликованной на официальном сайте правительства ФРГ.



С 1 января 2024 года те, кто зависит от социальной помощи или Bürgergeld (доход граждан, предоставляемый украинским беженцам), получат больше финансовой поддержки. Одинокие взрослые теперь будут получать 563 евро в месяц, что на 61 евро больше, чем ранее.



Общие стандарты социальной помощи и помощи гражданам вырастут на 12% с начала следующего года. Помощь Bürgergeld (гражданская помощь) будет выплачиваться как основное обеспечение как немецким гражданам, так и украинцам с временной защитой.



Для семейных пар размер выплат на одного партнера составит 506 евро (вместо текущих 451 евро); в учреждениях для взрослых - 451 евро (вместо 402 евро).



Подростки в возрасте 14-17 лет получат 471 евро (вместо 420 евро); на детей 6-13 лет - 390 евро (вместо 348 евро); на детей до 5 лет - 357 евро (вместо 318 евро).



Также предусмотрено увеличение суммы на личные школьные принадлежности примерно на 12%. В первой половине учебного года выплаты увеличатся с 116 евро до 130 евро, а во второй половине учебного года - с 58 евро до 65 евро.