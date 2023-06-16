Германия планирует купить израильскую систему ПРО

07:24 14 июня Киев, Украина





Об этом агентству France-Presse сообщил немецкий правительственный источник, передает RFI.



Эта противоракетная система оснащена радарами, пусковыми установками и управляемыми ракетами Arrow 3, способными уничтожать цели за пределами атмосферы.



По словам источника, сегодня, 14 июня бюджетный комитет немецкого парламента, как ожидается, выделит 560 млн евро на предконтрактное соглашение с Израилем. В рамках перевооружения на фоне российской агрессии, Германия планирует выделить 4 миллиарда евро на покупку израильской систему противоракетной обороны (ПРО).Об этом агентству France-Presse сообщил немецкий правительственный источник, передает RFI.Эта противоракетная система оснащена радарами, пусковыми установками и управляемыми ракетами Arrow 3, способными уничтожать цели за пределами атмосферы.По словам источника, сегодня, 14 июня бюджетный комитет немецкого парламента, как ожидается, выделит 560 млн евро на предконтрактное соглашение с Израилем.

"Правительство Германии намерено как можно быстрее создать национальный потенциал территориальной противоракетной обороны с помощью запланированного приобретения системы вооружений Arrow", — говорится в документе министерства финансов, предназначенном для бюджетного комитета, с которым ознакомилось AFP.

Израильская система должна "способствовать защите Германии, ее населению и важнейшим объектам инфраструктуры от баллистических ракет".