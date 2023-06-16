Германия планирует купить израильскую систему ПРО

В рамках перевооружения на фоне российской агрессии, Германия планирует выделить 4 миллиарда евро на покупку израильской систему противоракетной обороны (ПРО).
Об этом агентству France-Presse сообщил немецкий правительственный источник, передает RFI.
Эта противоракетная система оснащена радарами, пусковыми установками и управляемыми ракетами Arrow 3, способными уничтожать цели за пределами атмосферы.
По словам источника, сегодня, 14 июня бюджетный комитет немецкого парламента, как ожидается, выделит 560 млн евро на предконтрактное соглашение с Израилем.
Об этом агентству France-Presse сообщил немецкий правительственный источник, передает RFI.
Эта противоракетная система оснащена радарами, пусковыми установками и управляемыми ракетами Arrow 3, способными уничтожать цели за пределами атмосферы.
По словам источника, сегодня, 14 июня бюджетный комитет немецкого парламента, как ожидается, выделит 560 млн евро на предконтрактное соглашение с Израилем.
Израильская система должна "способствовать защите Германии, ее населению и важнейшим объектам инфраструктуры от баллистических ракет".
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