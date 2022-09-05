Германия передаст Украине 16 танков для наведения переправ

Минобороны Германии приняло решение передать Украине 16 танков для наведения переправ.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Сообщается, что такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать тяжелую бронетехнику.
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