Германия передаст Украине 16 танков для наведения переправ

19:28 29 июля Киев, Украина

Минобороны Германии приняло решение передать Украине 16 танков для наведения переправ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В целях дальнейшей поддержки сухопутных сил Украины, министр Ламбрехт решила передать партию из 16 танков для наведения мостов Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий на поле боя", - отмечают в сообщении.

Сообщается, что такие танки используют для быстрого создания мостов и преодоления войсками водных преград и сложного рельефа, когда ширина нужной переправы не превышает 20 метров. Каждый из элементов для моста имеет длину около 11 метров и ширину в четыре метра. Такой мост может выдерживать тяжелую бронетехнику.