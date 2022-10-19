Германия отправила ВСУ тысячи комплектов зимней военной формы

12:46 19 октября Киев, Украина

В рамках нового военного пакета помощи для Украины, Германия передала ВСУ несколько тысяч комплектов зимней военной формы, а также технику и оборудование.



Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии.



В частности, Украина получила от Германии 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних штанов и 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих, 100 палаток и 183 генератора, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь понтонных систем, 167 тысяч патронов для стрелкового оружия.