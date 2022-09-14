Германия отправила Украине партию самоходных зенитных систем Gepard

Украина получила от Германии очередную партию самоходных зенитных систем Gepard.
Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ в среду, 14 сентября.
Так, сегодня Минобороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Киеву в качестве военной помощи.
Согласно этим данным, с прошлой недели в список включены четыре установки Gepard (всего – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только две).
Известно, что еще шесть зениток Gepard готовятся к отправке в Украину. ВСУ также получили 53 тысяч снарядов для этих установок.
Так, сегодня Минобороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Киеву в качестве военной помощи.
Согласно этим данным, с прошлой недели в список включены четыре установки Gepard (всего – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только две).
Известно, что еще шесть зениток Gepard готовятся к отправке в Украину. ВСУ также получили 53 тысяч снарядов для этих установок.
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