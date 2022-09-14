Германия отправила Украине партию самоходных зенитных систем Gepard

19:28 14 сентября Киев, Украина

Украина получила от Германии очередную партию самоходных зенитных систем Gepard.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ в среду, 14 сентября.



Так, сегодня Минобороны Германии обновило список техники и материалов, которые были переданы Киеву в качестве военной помощи.



Согласно этим данным, с прошлой недели в список включены четыре установки Gepard (всего – 24) и 65 холодильных установок для медицинских материалов (ранее были переданы только две).



Известно, что еще шесть зениток Gepard готовятся к отправке в Украину. ВСУ также получили 53 тысяч снарядов для этих установок.