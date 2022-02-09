Германия отменяет деление на приоритетные группы и начинает массовую вакцинацию всего населения

06:52 18 Май Киев, Украина

Каждый гражданин Германии, достигший 16-летнего возраста, может записаться на вакцинацию от коронавируса, однако хватит ее далеко не всем.



Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.



"Разделение на приоритетные группы с 7 июня будет снято", - сказал он журналистам в понедельник по итогам встречи с главами министерств здравоохранения регионов ФРГ.



Таким образом все жители Германии с 16 лет будут иметь право записаться на прививку. Одновременно подчеркивается, что не все желающие смогут получить прививку уже в июне в связи с ограниченным количеством вакцины от коронравируса.



Ранее в Германии были определены четыре группы граждан, которые получали прививки в первую очередь. Это представители групп риска - пожилые люди и те, кто в силу профессии мог заразиться раньше других: врачи, полицейские, педагоги и т.п.



К первой группе относились люди старше 80 лет, жители домов престарелых, медицинский персонал станций реанимации и скорой помощи; во вторую группу входили люди от 70 до 80 лет.