Германия отказалась оплачивать газ и нефть в рублях

09:38 25 марта Киев, Украина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что договоры на поставку предусматривают оплату в долларах или в евро.



"Везде имеются жёсткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта. И это то, что действует сейчас. И там в основном евро или доллар. Мы должны исходить из этого", - сказал Шольц.



Канцлер добавил, что принятые ЕС санкции против РФ были тщательно подготовлены, страны тщательно обсуждали, какие санкции будут иметь наибольший эффект.