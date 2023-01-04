Германия официально отказала Польше в компенсациях потерь во Второй мировой войне

11:50 04 января Киев, Украина

Министерство иностранных дел Польши получило ноту от коллег из Германии, в которой говорится, что вопрос репараций остается закрытым.

Со своей стороны спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что правительство продолжит свои усилия для урегулирования претензий, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах.

«Я редко встречал должников, которые признавали свои обязательства и выплачивали свои обязательства после первой ноты или первого письма», - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, ссылаясь на ответ Германии на ноту польского правительства о репарациях.

Напомним, Ярослав Качиньский, лидер правящей в Польше партии «ПИС» заявил, что по их оценкам ущерб нанесенный Германией во Второй мировой составляет 1,32 триллиона долларов и Варшава будет на официальном уровне требовать возмещения.



«ПИС» делала подобные призывы еще в 2015, а в 2019 даже называли сумму в 850 миллиардов долларов. Однако это было только в пределах партии, официально государство не требовало возмещения.