Германия неохотно предоставляет политубежище россиянам

18:48 25 августа Киев, Украина

С января по июль текущего года в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии от граждан российской федерации было подано 1098 ходатайств о предоставлении статуса политического беженца.

Как минимум 830 заявлений россиян были поданы начиная с марта, то есть уже после вторжения россии в Украину. Больше всего ходатайств граждан россии - 192 - зарегистрировано в июле. Число прошений с начала войны постепенно растет: в марте от россиян поступило 137 заявлений, в мае - 179. Для сравнения: до войны в Украине в январе текущего года было подано 102 ходатайства, а в декабре 2021 года - 96.

При этом статус беженца власти предоставили лишь в 11% случаев