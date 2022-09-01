Германия неохотно предоставляет политубежище россиянам

С января по июль текущего года в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии от граждан российской федерации было подано 1098 ходатайств о предоставлении статуса политического беженца.
Как минимум 830 заявлений россиян были поданы начиная с марта, то есть уже после вторжения россии в Украину. Больше всего ходатайств граждан россии - 192 - зарегистрировано в июле. Число прошений с начала войны постепенно растет: в марте от россиян поступило 137 заявлений, в мае - 179. Для сравнения: до войны в Украине в январе текущего года было подано 102 ходатайства, а в декабре 2021 года - 96.
При этом статус беженца власти предоставили лишь в 11% случаев
Процент одобрения ходатайств остается низким, несмотря на заявления немецких властей упростить въезд россиянам, которые находятся в уязвимом положении на родине из-за критики российского правительства.
Вместе с тем Берлин выступает против идеи опустить железный занавес для граждан россии, которую высказал президент Украины Владимир Зеленский и поддержала Восточная Европа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не винить всех граждан страны в развязывании войны и не осложнять им жизнь. Он отмечал, что многие люди бежали из рф из-за несогласия с политикой кремля. Позицию Германии поддержали Франция и Нидерланды.
В то же время члены немецкого оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) поддержали идею прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Bild am Sonntag пишет, что все больше политиков в Германии призывают брать пример с Эстонии, которая уже ввела визовые ограничения против российских туристов.
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