Германия не одобряет передачу Украине кассетных боеприпасов

15:21 07 июля Киев, Украина

Германия не одобряет отправку кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу, 7 июля, после сообщений, что Вашингтон планирует предоставить Киеву это оружие.

Об этом сообщает Reuters.



Бербок заявила, что Германия — одно из 111 государств-участников, которое подписало Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. В то же время Соединенные Штаты не являются участником конвенции.

“Я следила за сообщениями СМИ. Для нас как для государства-участника соглашение в Осло действует", — сказала Бербок.

Бербок имела в виду Конвенцию, открытую для подписания в норвежской столице в 2008 году. Она запрещает использование, накопление, создание и передачу кассетных боеприпасов.