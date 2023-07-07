Германия не одобряет передачу Украине кассетных боеприпасов

Германия не одобряет отправку кассетных боеприпасов в Украину, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в пятницу, 7 июля, после сообщений, что Вашингтон планирует предоставить Киеву это оружие.
Об этом сообщает Reuters.
Бербок заявила, что Германия — одно из 111 государств-участников, которое подписало Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. В то же время Соединенные Штаты не являются участником конвенции.
Бербок заявила, что Германия — одно из 111 государств-участников, которое подписало Конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. В то же время Соединенные Штаты не являются участником конвенции.
Бербок имела в виду Конвенцию, открытую для подписания в норвежской столице в 2008 году. Она запрещает использование, накопление, создание и передачу кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы запрещены к производству и использованию отдельным соглашением, ратифицированным более чем в 100 странах мира. Правительство и неправительственные организации отмечают, что кассетные боеприпасы неоднократно применялись россией против Украины. При этом США, Украина и россия не являются подписантами соглашения о запрещении использования кассетных снарядов.
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