Германия назвала сроки передачи IRIS-T Украине

12:18 22 июля Киев, Украина

В конце лета будет готова к передаче система противовоздушной обороны IRIS-T Украине, на данный момент она находится на стадии производства.

Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок сказала в интервью DW.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, заключается в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T-одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И да, мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - рассказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что поставки оружия и в целом помощь Украине "это не гонки по месту в рейтинге".

"Речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО. И именно поэтому мы объединяем нашу поддержку с поддержкой, которую оказывают другие, потому что в некоторых категориях у нас не все есть в запасе. Например, вместе с Нидерландами мы поставляем гаубицы. Частично мы пытаемся получить боеприпасы в других странах, потому что мы не имеем нужных", - сказала Бербок.

Она также добавила, что ФРГ рассматривает разные виды поддержки: в вопросах расследований, медицинской помощи, приема беженцев и предоставления финансовой помощи.