Германия: наводнение унесло жизни 42 человек, около 70 считаются пропавшими без вести

18:55 15 июля Киев, Украина

Обрушившийся на Германию циклон Бернд принес сильные ливни, что в свою очередь, вызвало наводнение . Число жертв стихии возросло до 42 человек, порядка 70 считаются пропавшими без вести.

Как сообщает в четверг, 15 июля Bild, ссылаясь на правоохранителей и спасателей, не менее 15 человеческих жертв приходится на район города Ойскирхен (Северный Рейн — Вестфалия).





Также тела двух человек обнаружили в Кельне, трех – в Райнбахе.

В районе Арвайлер жертвами стихии стали 18 человек, в Золингене, Альтене, Вердоле и районе Унна – по одному человеку.

По оценкам издания, пропавшими без вести на данный момент считаются до 70 человек.

Соболезнования родным погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.