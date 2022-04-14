Германия: наводнение унесло жизни 42 человек, около 70 считаются пропавшими без вести

18:55 15 июля Киев, Украина

Обрушившийся на Германию циклон Бернд принес сильные ливни, что в свою очередь, вызвало наводнение. Число жертв стихии возросло до 42 человек, порядка 70 считаются пропавшими без вести.
 
Как сообщает в четверг, 15 июля Bild, ссылаясь на правоохранителей и спасателей, не менее 15 человеческих жертв приходится на район города Ойскирхен (Северный Рейн — Вестфалия).

Также тела двух человек обнаружили в Кельне, трех – в Райнбахе.
В районе Арвайлер жертвами стихии стали 18 человек, в Золингене, Альтене, Вердоле и районе Унна – по одному человеку.
По оценкам издания, пропавшими без вести на данный момент считаются до 70 человек.
Соболезнования родным погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить стольким людям в районах наводнения. Мои соболезнования родным и близким погибших и пропавших без вести. Я от всего сердца благодарю службы экстренной помощи", – написала политик.