07:02 10 Февраль Киев, Украина

Министр иностранных дел Германии заявила, что дипломатические приоритеты Германии будут смещены в сторону борьбы с угрозой изменения климата как одной из ключевых глобальных проблем 21 века.



Министр иностранных дел Анналена Министр иностранных дел Анналена Бербок , член Партии зеленых, выступающей за защиту окружающей среды, заявила, что 226 дипломатических миссий Германии по всему миру станут «климатическими посольствами».



Это потребует некоторой «реорганизации и перераспределения ресурсов», сказала она, в том числе с назначением нового посланника Германии по климату, бывшего главы Гринпис Дженнифер Морган.



Объявление во вторник о том, что Морган займет высокий правительственный пост, вызвало недовольство в Берлине, в том числе со стороны оппозиционных политиков, которые задались вопросом, почему на этот пост был выбран американский активист.



Бербок отклонила критику, заявив, что Морган идеально подходит для этой работы.



Морган сказала, что планирует использовать свой многолетний опыт работы в экологическом движении и аналитических центрах «для поддержки и продвижения целей Германии и ЕС во всем мире».



«Энергетический переход — это явная «мягкая сила» Германии, и я буду активно ее использовать», — сказала она, имея в виду усилия крупнейшей экономики Европы по поэтапному отказу от атомной энергетики в этом году и прекращению использования угля к концу десятилетия. и использовать только возобновляемую энергию к 2045 году.