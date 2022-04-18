Германия намерена расследовать незаконное использование россией знака Z

08:17 18 апреля Киев, Украина

Полиция и прокуратура нескольких федеральных земель Германии инициировали свыше 140 расследований по делам, связанным с поддержкой российского вторжения в Украину. Об этом сообщает немецкое издание ZEIT.



Указанные дела относятся к периоду с 24 февраля - даты начала полномасштабной войны России против Украины, большинство из них касаются использования символики - знака Z, которым армия РФ маркирует военную технику. В некоторых федеральных землях, включая Нижнюю Саксонию, Баварию и Берлин, публичное использование такого символа, например, на демонстрациях, является наказуемым правонарушением.



В частности, в земле Саксония-Анхальт заведены 19 таких дел, в Гамбурге - 17 (16 об использовании знака Z), в Северной Рейн-Вестфалии - 37 дел (22 – о знаке Z). Отмечается, что в Баварии, хоть и не ведут такую статистику, все равно принимают меры против сторонников российской войны.



По 140 статье немецкого Уголовного кодекса, наказуемо поведение, которое понимается как публичное одобрение агрессивных войн и способно нарушить общественный порядок. В качестве наказания предусмотрен штраф или лишение свободы до трех лет для тех, кто "поощряет или иным образом …одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.



Напомним, по одному из предположений, символ Z украли у полицаев: сообщалось, что Z - это символ четвертой полицейской моторизированной дивизии СС, которая участвовала во Второй мировой войне и просуществовала до 1945 года.