Германия намерена приобрести у Израиля противоракетную систему Хэц-3

17:50 31 августа Киев, Украина

В рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны, правительство Германии заявило о готовности купить израильскую противоракетную систему Хэц-3 (Стрела-3).

Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.



Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО совместно с соседними странами, однако не уточнил, на базе какого именно вооружения она будет формироваться. По данным телеканала, Германия стремится получить именно новейшую Хец-3, поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.



Противоракетные системы Хец-3 оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 километров. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.