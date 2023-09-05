Германия легализует медицинский каннабис: законопроект о снятии запрета принят федеральным правительством

Федеральное правительство Германии сегодня 16 августа приняло законопроект о легализации медицинского каннабиса, предусматривающий удаление каннабиса из списка запрещенных веществ.
Об этом сообщает Tagesschau.
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, комментируя принятие законопроекта, заявил, что рассматривает закон "как долгосрочный поворот в немецкой политике по наркотикам".
По словам министра, преступления, связанные с каннабисом, по состоянию на данный момент составляют в Германии около 50% преступлений, связанных с наркотиками.
Законопроект также предусматривает, что людям в возрасте от 25 лет и старше будет позволено иметь 18 граммов каннабиса. В то же время людям в возрасте от 18 лет и старше разрешено владеть до трех растений каннабиса для домашнего выращивания.
Кроме того, Министерство здравоохранения Германии рассматривает образование так называемых "ассоциаций выращивания", которые, как планируется, приведут к уменьшению нелегальной продажи и выращиванию конопли.
По данным Минздрава, закон может вступить в силу в конце 2023 года.
Об этом сообщает Tagesschau.
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, комментируя принятие законопроекта, заявил, что рассматривает закон "как долгосрочный поворот в немецкой политике по наркотикам".
По словам министра, преступления, связанные с каннабисом, по состоянию на данный момент составляют в Германии около 50% преступлений, связанных с наркотиками.
Законопроект также предусматривает, что людям в возрасте от 25 лет и старше будет позволено иметь 18 граммов каннабиса. В то же время людям в возрасте от 18 лет и старше разрешено владеть до трех растений каннабиса для домашнего выращивания.
Кроме того, Министерство здравоохранения Германии рассматривает образование так называемых "ассоциаций выращивания", которые, как планируется, приведут к уменьшению нелегальной продажи и выращиванию конопли.
По данным Минздрава, закон может вступить в силу в конце 2023 года.
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