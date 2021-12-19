Германия категорически против выборов на Донбассе

14:42 11 Август Киев, Украина

Германия считает, что неподконтрольный Донбасс не готов для проведения демократических выборов. Для того чтобы они состоялись необходимы определенные условия, создать которые на сегодняшний день невозможно.

Недавно во Франции говорили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году. Однако Украина их там так и не назначила. Теперь министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что сейчас на оккупированных территориях нет для этого необходимых условий.

Он приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, назвав это хорошим знаком "для участия украинцев в демократических процессах".

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет … Недавнее развитие ситуации дает повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что дает людям на востоке Украины такую необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", – сказал Маас.