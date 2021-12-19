Германия категорически против выборов на Донбассе

Германия считает, что неподконтрольный Донбасс не готов для проведения демократических выборов. Для того чтобы они состоялись необходимы определенные условия, создать которые на сегодняшний день невозможно.

Недавно во Франции говорили, что выборы на Донбассе могут пройти уже в этом году. Однако Украина их там так и не назначила. Теперь министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что сейчас на оккупированных территориях нет для этого необходимых условий.

Он приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, назвав это хорошим знаком "для участия украинцев в демократических процессах".