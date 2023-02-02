Германия и Нидерланды планируют объединить свои сухопутные силы

18:00 02 февраля Киев, Украина

Нидерланды готовятся интегрировать свои боевые бригады в состав немецкой армии, поскольку два союзника объединяют вооруженные силы на фоне возросших угроз безопасности в регионе после вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Королевской армии Нидерландов майор Марк ван де Бек, передает Вloomberg.



По его словам, сухопутные войска страны имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат «может произойти уже в апреле». Интеграция не затронет только элитное подразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.



Совместная группировка будет насчитывать 50 тысяч человек, в том числе 8 тысяч из Нидерландов. Страны планируют заняться унификацией военных уставов и совместными закупками вооружения.



Интеграция вооруженных сил Германии и Нидерландов началась после окончания холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборону. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса бундесвера. Его штаб находится в немецком Мюнстере. Сейчас корпус входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО. Еще две голландские бригады были интегрированы в состав немецких вооруженных сил в 2014 и 2015 годах.



Германия и Нидерланды фактически используют одну и ту же технику. Основным боевым танком обеих стран является немецкий Leopard 2, а основным бронетранспортером Нидерландов — машина Boxer совместной разработки немецких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG и голландской Stork.





/>