Германия и Франция призвали РФ к "однозначным шагам" для деэскалации ситуации

10:42 26 Январь Киев, Украина





Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.



Канцлер ФРГ приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Москву к однозначным шагам по разрядке ситуации вокруг Украины и деэскалации ситуации.Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.Канцлер ФРГ приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.

"Хорошо, что переговоры проходят", - сказал он.

Глава Франции Макрон также подчеркнул, что Франция солидарна с Германией по поводу необходимости деэскалации, и предупредил, что РФ подвергнется "жестким последствиям", если нападет на Украину.

"Если будет совершено нападение, будет возмездие", - цитирует Макрона агентство AFP.

По словам французского президента, уже в эту пятницу он проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, ему, в частности, нужны "объяснения Москвы относительно ее намерений в Украине".



По данным Украины и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас сосредоточены более 100 тысяч военнослужащих РФ. В настоящее время продолжается переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Это заставляет опасаться нового вторжения РФ в Украину. В то же время Москва отвергает агрессивные планы.