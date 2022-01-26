Германия и Франция призвали РФ к "однозначным шагам" для деэскалации ситуации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Москву к однозначным шагам по разрядке ситуации вокруг Украины и деэскалации ситуации.
Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Канцлер ФРГ приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.
Об этом он заявил во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Канцлер ФРГ приветствовал возобновление переговоров в "нормандском формате", в которых принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия.
Глава Франции Макрон также подчеркнул, что Франция солидарна с Германией по поводу необходимости деэскалации, и предупредил, что РФ подвергнется "жестким последствиям", если нападет на Украину.
По словам французского президента, уже в эту пятницу он проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, ему, в частности, нужны "объяснения Москвы относительно ее намерений в Украине".
По данным Украины и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас сосредоточены более 100 тысяч военнослужащих РФ. В настоящее время продолжается переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Это заставляет опасаться нового вторжения РФ в Украину. В то же время Москва отвергает агрессивные планы.
По данным Украины и Запада, вблизи границы России с Украиной и в аннексированном Крыму сейчас сосредоточены более 100 тысяч военнослужащих РФ. В настоящее время продолжается переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость-2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Это заставляет опасаться нового вторжения РФ в Украину. В то же время Москва отвергает агрессивные планы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии