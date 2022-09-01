Германия и Франция предложили бороться с путинской пропагандой при помощи блогеров

08:03 31 августа Киев, Украина

Германия и Франция хотят, чтобы Европейский Союз вбил клин между президентом владимиром путиным и российским народом с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри россии, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан.

Бороться с путинской пропагандой страны предлагают через распространение независимой информации в медийном пространстве с привлечением блогеров.





В частности, Европа может профинансировать курсы медиаграмотности на русском языке, которые будут продвигать блогеры на YouTube, в TikTok, Telegram и «ВКонтакте».

Берлин и Париж рассматривают и другие способы усиления влияния в информационном пространстве: например, использование технических мер против российской цензуры, предоставление русскоязычного контента для русскоязычных меньшинств за рубежом.



Страны также призывают к открытым каналам связи с российским правительством, хотя и призывают к расширению санкций против российских официальных лиц и продолжению финансовой и военной поддержки Украины.





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