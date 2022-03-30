Германия готовится к перебоям поставок российского газа

11:46 30 марта Киев, Украина

В Германии запустили чрезвычайный план для обеспечения энергобезопасности страны в случае перебоев с поставками газа из России.

Об этом в среду, 30 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека.



"С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал он.



Пока инициирована первая из трех фаз данного плана. Она предполагает создание оперативной группы, которая будет отслеживать ситуации с поставками газа.



Немецкий министр призвал компании и население Германии помочь снизить потребление энергии.



По словам Хабека, сейчас хранилища газа ФРГ заполнены примерно на 25%.



Как отмечает Spiegel, план призван обеспечить подачу газа даже в случае, если поставки из РФ будут остановлены. Дефицита поставок в данный момент нет, а безопасность - гарантирована.



Отмечается, что в случае необходимости рабочая группа может извлекать из сети определенных потребителей. Однако для этого нужно активировать третий этап плана. Он предполагает, что население по-прежнему будет снабжаться газом, но отдельные крупные потребители из промышленности не будут получать газ или получать его в уменьшенном количестве.



Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли. Цены и объемы в ранее заключенных контрактах изменены не будут, поменяется только валюта платежа.