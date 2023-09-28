Германия готова стать лидером в обеспечении безопасности Балтийских стран

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал странам Балтии военную помощь в случае каких-либо проявлений агрессии по отношению к ним со стороны россии.
Об этом чиновник сообщил на ежегодной Балтийской конференции по обороне в эстонской столице Таллинне, передает DPA.
Писториус отметил, что в Литве будут размещены 4 000 немецких военнослужащих с их семьями. По словам чиновника, ожидается, что бригады Бундесвера будут находиться там на постоянной основе.
В то же время глава МО заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии.
В то же время глава МО заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии.
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