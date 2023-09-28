Германия готова стать лидером в обеспечении безопасности Балтийских стран

16:05 28 сентября Киев, Украина

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал странам Балтии военную помощь в случае каких-либо проявлений агрессии по отношению к ним со стороны россии.

Об этом чиновник сообщил на ежегодной Балтийской конференции по обороне в эстонской столице Таллинне, передает DPA.

Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", - сказал глава минобороны ФРГ.

Писториус отметил, что в Литве будут размещены 4 000 немецких военнослужащих с их семьями. По словам чиновника, ожидается, что бригады Бундесвера будут находиться там на постоянной основе.



В то же время глава МО заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину, противостоящую российской агрессии.