Германия: число жертв паводков достигло 175 человек

Ливни, обрушившиеся на Западную Европу, в частности на Германию, стали причиной выхода рек из берегов и масштабных подтоплений. В результате наводнений погибли 175 человек, без вести пропавшими считаются 155.
Об этом сообщает Spiegel.
128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии.
Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.
Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.
Наихудшая ситуация сложилась в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
Об этом сообщает Spiegel.
128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии.
Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.
Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.
Наихудшая ситуация сложилась в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
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