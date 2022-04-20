Германия: число жертв паводков достигло 175 человек

18:43 22 июля Киев, Украина

Ливни, обрушившиеся на Западную Европу, в частности на Германию, стали причиной выхода рек из берегов и масштабных подтоплений. В результате наводнений погибли 175 человек, без вести пропавшими считаются 155.



Об этом сообщает Spiegel.



128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии.



Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер.



Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.



Наихудшая ситуация сложилась в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.