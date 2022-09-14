Германия планирует стать ведущей военной державой Европы

08:00 14 сентября Киев, Украина

Министерство обороны Германии объявило о планах создать самую сильную армию в Европе. К началу следующего десятилетия страна планирует создать три боеготовых армейских дивизии.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в своей программной речи на Немецком обществе внешней политики.

«Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере», — объявила Ламбрехт.

Чтобы добиться этих целей, власти должны инвестировать в оборону не менее 2% ВВП — в соответствии со стандартами НАТО.

«Германия способна это делать», — подчеркнула глава оборонного ведомства ФРГ, призвав Берлин «не бояться этой новой роли».

По ее словам, к началу 2030-х годов в Германии создадут три боеготовых армейских дивизии, а также ослабят строгое регулирование немецкого оборонного экспорта для возможности активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.



Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. Она отметила, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях и наводнениях, а также принимает участие в заграничных миссиях, например, в Афганистане и Мали. «Но эти времена прошли», — считает Ламбрехт. Она добавила, что в приоритете бундесвера отныне будет стоять национальная оборона и оборона альянса.