Германия планирует стать ведущей военной державой Европы

Министерство обороны Германии объявило о планах создать самую сильную армию в Европе. К началу следующего десятилетия страна планирует создать три боеготовых армейских дивизии.
Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт в своей программной речи на Немецком обществе внешней политики.
Чтобы добиться этих целей, власти должны инвестировать в оборону не менее 2% ВВП — в соответствии со стандартами НАТО.
По ее словам, к началу 2030-х годов в Германии создадут три боеготовых армейских дивизии, а также ослабят строгое регулирование немецкого оборонного экспорта для возможности активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.
Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. Она отметила, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях и наводнениях, а также принимает участие в заграничных миссиях, например, в Афганистане и Мали. «Но эти времена прошли», — считает Ламбрехт. Она добавила, что в приоритете бундесвера отныне будет стоять национальная оборона и оборона альянса.
Российское вторжение в Украину заставило вооружиться не только Европу, но и Японию. Страна подготовила рекордный оборонный бюджет, итоговая сумма которого может составить не менее 6 трлн иен ($43,3 млрд). Правящая партия призвала довести оборонные расходы до 2% ВВП. Средства выделят на беспилотники, кибербезопасность, исследования в области гиперзвукового оружия, а также развитие космического потенциала.
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